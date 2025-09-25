Logo strona główna
Rzeszów

Nauczyciel skazany na prace społeczne. Za "naruszenie nietykalności cielesnej" uczniów

Bójka nauczyciela z uczniem. Sprawę bada policja i kuratorium
Bójka nauczyciela z uczniem, Kolbuszowa
Źródło: Internauta/ Kontakt24
Sąd uznał, że nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej (Podkarpackie) naruszył nietykalność cielesną dwóch uczniów. Został za to skazany na pół roku nieodpłatnych prac społecznych. Wyrok jest już prawomocny.

Chodzi o sprawę, którą 29 stycznia opisaliśmy na portalu tvn24.pl. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania, na których widać, jak podczas lekcji w klasie uczeń przepycha się z nauczycielem, a ksiądz próbuje ich rozdzielić.

Nagranie trwa niespełna 30 sekund. Widać na nim nauczyciela i ucznia, którzy trzymają się za przedramiona i przepychają. - Proszę się uspokoić - kilkukrotnie apeluje do uczestników bójki ksiądz. W tle słychać podniesione głosy kilku uczniów i śmiech innych.

- Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym - mówi ksiądz do ucznia. Po czym już coraz bardziej podniesionym głosem ponownie apeluje: proszę się uspokoić, już, tyle, koniec! Nagranie z zajścia zarejestrowane kamerą w telefonie przez jednego z uczniów trafiło do sieci.

Pedagog, który wdał się w bójkę z uczniem, to nauczyciel przedmiotów zawodowych. Na nagraniu nie widać, od czego zaczęła się awantura, ani kto był atakującym, a kto się bronił.

Bójka nauczyciela z uczniem. Sprawę bada policja i kuratorium
Źródło: Kontakt24

Skazany na prace społeczne

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Kolbuszowej. Postawiła nauczycielowi zarzuty z artykułu 217 Kodeksu karnego, który dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej. Jak ustalili śledczy, pedagog miał dopuścić się tego wobec dwóch uczniów.

§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. § 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.
Art. 217 Kk

Wyrok przed Sądem Rejonowym w Kolbuszowej zapadł w trybie nakazowym.

Wyrok nakazowy to szczególny sposób zakończenia postępowania karnego. Sąd wydaje go bez rozprawy, tylko na podstawie akt sprawy - czyli materiałów zebranych przez policję lub prokuraturę. Stosuje się go w sprawach prostszych i mniej poważnych, np. gdy dowody są oczywiste. Najczęściej są to kary łagodniejsze - takie jak grzywna czy ograniczenie wolności (np. prace społeczne).

- Sąd uznał winę nauczyciela i skazał go na sześć miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania w tym czasie nieodpłatnych prac społecznych - powiedziała nam Joanna Kwiatkowska-Brandys, szefowa Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej.

Skazany nauczyciel będzie musiał przepracować społecznie 24 godziny miesięcznie. Dodatkowo są orzekł wobec niego po tysiąc złotych nawiązki dla dwóch pokrzywdzonych uczniów.

Jak przekazała nam szefowa kolbuszowskiej prokuratury, sąd nie orzekł wobec nauczyciela zakazu pracy z młodzieżą.

Wyrok jest już prawomocny, żadna ze stron się od niego nie odwołała.

Kadry z nagrania z bójki nauczyciela z uczniem
Kadry z nagrania z bójki nauczyciela z uczniem
Źródło: Kontakt 24

Zalecenia pokontrolne

Po tym, jak za sprawą mediów o sytuacji zrobiło się głośno Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeprowadziło w ZST w Kolbuszowej kontrolę doraźną. Działania rzeszowskich wizytatorów trwały od 30 stycznia do 4 lutego.

- Działania programu oraz regulacje statutowe w świetle przebiegu zdarzeń z 28 stycznia okazały się mało skuteczne - przekazała Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz.

Kierownictwu ZST w Kolbuszowej wydano zalecenia, w tym: wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad przestrzeganiem przez nauczycieli zasad bezpieczeństwa w szkole poprzez prowadzenie kontroli i obserwacji zajęć edukacyjnych; uaktualnienia zapisów statutu szkoły oraz w szkolnych procedurach reagowania w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w zakresie zasad korzystania z telefonów przez uczniów; dalszego diagnozowania sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, podejmowania skutecznych działań z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przestrzegania praw i obowiązków ucznia, o których mowa w § 74 Statutu Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
Źródło: Google Street View
Autorka/Autor: Martyna Sokołowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

