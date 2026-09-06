Rzeszów Ciało 59-latka pod mostem. Cztery osoby zatrzymane Martyna Sokołowska |

Do zdarzenia doszło w Jaśle (Podkarpackie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w sobotę. Około godziny 21 policja została wezwana w rejon mostu przy ulicy Mickiewicza. Zgłoszenie dotyczyło udzielenia pomocy mężczyźnie.

- Na miejsce skierowani zostali policjanci. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon - powiedział nam podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy policji w Jaśle.

Jak dodał, zmarły to 59-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Cztery osoby zatrzymane

Na miejscu policjanci zatrzymali cztery osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią mężczyzny. Jedna z nich to osoba, która wcześniej zadzwoniła po pomoc.

- Mężczyźni zostali zatrzymani, byli pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu zostaną z nimi przeprowadzone czynności - przekazał podkomisarz Lelko.

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, zabezpieczyli na miejscu ślady. Ich analiza ma pomóc w ustaleniu przebiegu i okoliczności zdarzenia.

Na tym etapie policja nie informuje, jakie obrażenia miał zmarły 59-latek.