Ciało 59-latka pod mostem. Cztery osoby zatrzymane
Do zdarzenia doszło w sobotę. Około godziny 21 policja została wezwana w rejon mostu przy ulicy Mickiewicza. Zgłoszenie dotyczyło udzielenia pomocy mężczyźnie.
- Na miejsce skierowani zostali policjanci. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon - powiedział nam podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy policji w Jaśle.
Jak dodał, zmarły to 59-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.
Cztery osoby zatrzymane
Na miejscu policjanci zatrzymali cztery osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią mężczyzny. Jedna z nich to osoba, która wcześniej zadzwoniła po pomoc.
- Mężczyźni zostali zatrzymani, byli pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu zostaną z nimi przeprowadzone czynności - przekazał podkomisarz Lelko.
Policjanci, pod nadzorem prokuratora, zabezpieczyli na miejscu ślady. Ich analiza ma pomóc w ustaleniu przebiegu i okoliczności zdarzenia.
Na tym etapie policja nie informuje, jakie obrażenia miał zmarły 59-latek.