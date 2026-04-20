Rzeszów Przekonywali, że dostali od listonoszy fałszywe pieniądze. Zgłosił się po nie 15-latek Oprac. Tomasz Mikulicz |

Gmina Jarocin (Podkarpackie) Źródło: Google Earth

Policjanci z Niska ustalili, że na terenie gminy Jarocin może znajdować się młody mężczyzna, który jest zamieszany w proceder oszustwa i pełni w nim rolę "odbieraka".

"Zatrzymali 15-letniego mieszkańca Rybnika" - czytamy w komunikacie na stronie podkarpackiej policji.

Chłopak został zatrzymany po tym, jak próbował odebrać ponad 14 tysięcy złotych od 84-letniego mieszkańca Jarocina oraz bliżej niekreśloną kwotę od kolejnego mieszkańca tej miejscowości.

Przekonywali, że listonosze przynoszą im fałszywe pieniądze

Policjanci ustalili również, że dzień wcześniej nastolatek usiłował w podobny sposób odebrać ponad 50 tys. zł od małżeństwa z powiatu brzozowskiego.

"Schemat działania w każdym z tych przypadków był podobny. Z informacji przekazanych przez pokrzywdzonych wynikało, że odebrali telefony od nieznanych im osób. Oszuści informowali ich, że są policjantami i prowadzą sprawę ścigania grupy przestępczej - listonoszy będących w zmowie z kurierami, którzy przynosili emerytom podrobione pieniądze" - informuje policja.

Zatrzymali go przed przekazaniem pieniędzy

Oszuści przekazywali seniorom, że gotówka, którą ci otrzymali od listonoszy w ramach emerytury, jest fałszywa. Kazali im pakować do reklamówek wszystkie posiadane pieniądze w banknotach od 50 do 500 złotych. Po ich odbiór, celem wymiany, mieli przyjechać "policjanci".

"Na szczęście na miejscu pojawili się prawdziwi policjanci i zatrzymali młodego mężczyznę" - głosi komunikat.

Jak się okazało, 15-latek był poszukiwany w związku z samowolnym oddaleniem się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Nysie. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.

OGLĄDAJ: Konferencja Tuska i Macrona. Oglądaj w TVN24