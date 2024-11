W związku ze sprawą dzień po zaginięciu kobiety został zatrzymany Grzegorz B. To szwagier 25-latki, która dzień wcześniej była widziana z mężczyzną po raz ostatni. To on wskazał miejsce, gdzie znajdowały się zwłoki. Usłyszał zarzut zabójstwa, do którego początkowo się przyznał. Nie umiał jednak wyjaśnić swojego zachowania. Kiedy prokuratura zmieniła mu zarzut na dokonanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególnie potępienie, nie przyznał się do popełnienia przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień.