Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Spłonął drewniany dom, zginął 67-latek

|
W pożarze zginął 67-letni mężczyzna
Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki tlenku węgla?
Źródło zdj. gł.: St. kpt. Piotr Ortyl/Komenda Powiatowa PSP w Mielcu
67-letni mężczyzna zginął w pożarze drewnianego domu w Dobryninie koło Mielca na Podkarpaciu. Od początku tego roku w 850 pożarach domów i mieszkań w tym regionie zginęło siedem osób, a 42 osoby zostały ranne.

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia w budynku w Dobryninie służby ratunkowe otrzymały w sobotę tuż przed północą. Na miejsce zdarzenia skierowano sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu mieleckiego - łącznie 28 ratowników.

Jak podkreślił starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków, w momencie przybycia pierwszych jednostek cały drewniany budynek jednorodzinny był już objęty płomieniami. Strażacy odnaleźli ciało 67-letniego mężczyzny dopiero po przygaszeniu ognia i przeszukaniu pogorzeliska.

Strażak zaznaczył, że przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. Ich szczegółowym ustaleniem zajmą się biegli z zakresu pożarnictwa oraz policja pod nadzorem prokuratora.

W pożarze zginął 67-letni mężczyzna
W pożarze zginął 67-letni mężczyzna
Źródło zdjęcia: St. kpt. Piotr Ortyl/Komenda Powiatowa PSP w Mielcu

W pożarach zginęło siedem osób

Marcin Betleja podał, że w tym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już do 850 pożarów w domach i w mieszkaniach. W tych pożarach siedem osób zginęło, a 42 osoby zostały ranne.

Wskazał, że najczęstszymi przyczynami wybuchu pożaru w domach i w mieszkaniach są: nieprawidłowe posługiwanie się ogniem, zaprószenie ognia, złe składowanie materiałów łatwopalnych, wady urządzeń grzewczych i elektrycznych.

Strażacy przypominają, że skutecznym narzędziem prewencji są czujki dymu, które mogą uratować życie. 

TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
pc
"Brutalnie i wprost". Tak do Wojtyły pisała tylko ona
Tajemnica korespondencji
29 min
pc
Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców
Superwizjer
1 godz 25 min
pc
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
pożarStraż pożarnaPodkarpacie
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Referendum w Krakowie. Podano oficjalne wyniki
Kraków
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi kandydaci w wyborach na prezydenta Krakowa
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
Kraków
Inicjatorzy referendum. Z mikrofonem Jan Hoffman
Inicjator referendum ogłosił sukces i zaapelował do premiera
Kraków
Dwie kolizje na S2 spowodowały utrudnienia
Dwie kolizje, pięć samochodów, 10 kilometrów korka
WARSZAWA
Wieczór referendalny grupy ReferendumKRK
Politolożka: symboliczne przejmowanie władzy przez PiS
Kraków
Puste ulice w mieście Garden Grove. Wydano nakaz ewakuacji w związku z uszkodzonym zbiornikiem z toksyczną substancją
Znaleziono pęknięcie w zbiorniku. "Nie jesteśmy bezpieczni"
METEO
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
Polska
Samochód blokował tory kolejowe
Samochód bez kierowcy blokował przejazd kolejowy
WARSZAWA
24 0725 latwogang-0006
Sukces akcji Łatwoganga. Ile zebrał pieniędzy
BIZNES
Zdarzenie w miejscowości Kokotów (Małopolskie)
Awaria pociągu. "Utknęło 700 osób"
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
Trójmiasto
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
METEO
Peter Magyar
Wielkie cięcie na Węgrzech. Chodzi o pensje
Świat
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał autem nad Morskie Oko, teraz przeprasza. "Opuściłem Polskę dobrowolnie"
Kraków
Donald Trump rusza w podróż do Chin
Najgorsze nastroje w historii. Koszty życia uderzają w Trumpa
BIZNES
Mieszkańcy i kuracjusze podzieleni w sprawie wyremontowanego deptaka w Ciechocinku
Brakło 28 głosów. Referendum nieważne, burmistrz uzdrowiska zostaje
Kujawsko-Pomorskie
Ucieczka zakończyła się zderzeniem
Ścigali go SOP-owcy. Uciekał pod prąd, zderzył się z autobusem
WARSZAWA
Czesław Mroczek
Wiceszef MSWiA o fałszywym zgłoszeniu: ryzyko niepodjęcia akcji było większe
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
Karol Nawrocki
Kto jest właścicielem mieszkania? Ludzie prezydenta i MSWiA wyjaśniają
Polska
Podejrzani rozbierali samochody na części
Rozbierali na części kradzione samochody i wywozili je do Gruzji
WARSZAWA
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Bawoli sobowtór Donalda Trumpa podbił sieć
METEO
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Pierwsze komentarze. "To dopiero początek"
Kraków
Kontenerowiec Maersk (zdjęcie ilustracyjne)
Co i skąd importuje Polska? Ta kategoria wzrosła niemal o połowę
BIZNES
Donald Trump
Trump: nie słuchajcie frajerów
Kucyk utknął w oponie
Kucyk utknął w oponie. "To była bardzo delikatna akcja ratunkowa"
METEO
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał nad Morskie Oko, dostał 100 złotych mandatu. Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy
Kraków
Ukraina ataki 24.05.2026
"Dosłownie stała ściana ognia, wszystko w płomieniach". Ogromne zniszczenia w Kijowie
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica