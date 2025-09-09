Na dobre i na złe. "Złodziejski duet" z zarzutami

Para została zatrzymana przez policjantów z Dębicy Źródło: Google Maps

Dębiccy policjanci pracowali nad ustaleniem sprawców kradzieży, do jakich doszło w drogeriach na terenie Dębicy i Pilzna. Jak podali, łupem złodziei padały kosmetyki, w tym perfumy różnych marek.

W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy do podobnych kradzieży doszło także na terenie Ropczyc i Sędziszowa Małopolskiego. Łączna suma strat została oszacowana na blisko 30 tysięcy złotych.

"Intensywne działania pozwoliły na wytypowanie dwóch osób mogących mieć związek z tymi czynami. Okazali się nimi 42-letnia kobieta i 52-letni mężczyzna. Oboje to obywatele Rumunii. Kryminalni ustalili, że mogą przebywać na terenie Częstochowy i tam zostali zatrzymani" - poinformowała dębicka policja.

Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymani są odpowiedzialni jeszcze za kilkanaście innych kradzieży, których dopuścili się w drogeriach na terenie całej Polski. "Złodziejski duet ukradł towary wartości blisko 200 tysięcy złotych" - przekazali.

Obywatele Rumunii usłyszeli po sześć zarzutów dotyczących kradzieży. Decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Policjanci prowadzą dalsze czynności w celu ustalenia, czy zatrzymani mają związek z innymi przestępstwami. Niewykluczone, że usłyszą kolejne zarzuty. "Sprawa ma charakter rozwojowy" - poinformowali funkcjonariusze.