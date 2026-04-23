Rzeszów

Dziadek z wnuczką zginęli na przejeździe kolejowym. Koniec śledztwa

Tragiczny wypadek w Horzelowie. Nie żyje 85-latek i jego 11-letnia wnuczka
Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Koniec śledztwa w sprawie wypadku na przejeździe kolejowym w Chorzelowie, gdzie zginął 85-letni mężczyzna i jego 11-letnia wnuczka. Z ustaleń śledczych wynika, że kierujący szynobusem nie zawinił, a przyczyną tragedii była nieuwaga pieszych.

Jak przekazała nam Jadwiga Stypa‑Skowrońska, prokurator rejonowa w Mielcu, śledztwo zakończyło się postanowieniem o umorzeniu na podstawie artykułu 17 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego - z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

Śledztwo toczyło się z artykułu 177 par. 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku kolejowego ze skutkiem śmiertelnym.

- Bezpośrednią przyczyną wypadku było niedostateczne upewnienie się przez mężczyznę i dziecko, czy do przejazdu nie zbliża się pociąg - powiedziała nam prokurator.

Jak dodała, kierowca szynobusu jechał prawidłowo, z prawidłową prędkością, a maszyna była sprawna. Kierowca - jak wynika z opinii biegłych, którzy badali pobraną od niego krew, nie był pod wpływem alkoholu, ani innych środków odurzających czy psychoaktywnych.

Dziadek z wnuczką zginęli na miejscu
Komisja: kierowca nie zawinił

Eksperci Komisji Badania Wypadków Kolejowych, którzy badali okoliczności zdarzenia, nie stwierdzili winy kierującego szynobusem. Wcześniej śledczy informowali, że pociąg jechał z przepisową prędkością, która w miejscu, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia, wynosi 120 kilometrów na godzinę. Wejście na przejazd kolejowy, na którym zginęli dziadek z wnuczką, zabezpieczają barierki. Ustawiono je w taki sposób, by piesi musieli obejrzeć się w obie strony torów przed przejściem.

Miejsce, w którym doszło do tragicznego wypadku
85-latek i jego 11-letnia wnuczka dobrze znali to miejsce. Śledczy ustalili, że mężczyzna odbierał wnuczkę ze szkoły i razem pokonywali trasę, gdzie doszło do wypadku.

Jak ustalili śledczy, około 50 metrów przed przejazdem kolejowym znajduje się zakręt. W dniu tragedii było chłodno, pochmurno i padał deszcz.

Dziadek z wnuczką zginęli potrąceni na torach
Tragedia na torach. Dziadek z wnuczką potrąceni przez szynobus
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragedia na torach. Dziadek z wnuczką potrąceni przez szynobus

Dziadek z wnuczką zginęli na przejeździe kolejowym

Do wypadku doszło we wtorek, 30 września po godzinie 16, w miejscowości Chorzelów w powiecie mieleckim na Podkarpaciu. Policję o zdarzeniu poinformowali świadkowie. Szynobus relacji Dębica - Padew Narodowa, na wysokości stacji Chorzelów 1, potrącił 85-letniego mężczyznę i jego 11-letnią wnuczkę, którzy przechodzili przez przejście kolejowe. Niestety, życia mężczyzny i dziecka nie udało się uratować.

Pociągiem podróżowało 11 pasażerów oraz pracownicy - konduktor, maszynista i kierownik. Nikt nie odniósł obrażeń.

Martyna Sokołowska
Czytaj także:
Ceny paliw mogą wzrosnąć
Ceny paliw na stacjach. Nowe stawki
BIZNES
imageTitle
Rywale, ale nie wrogowie. Heroiczny gest biegaczy
EUROSPORT
Dziecko przed komputerem
Dzieci w sidłach hazardu. "Ogromny mechanizm uzależniający"
Polska
CBA zatrzymało siedem osób, śledztwo dotyczy zleceń realizowanych dla MSZ
Zatrzymania w śledztwie dotyczącym zleceń dla MSZ
WARSZAWA
shutterstock_2317709075
Przełomowy wyrok TSUE. Banki nie mogą tak liczyć odsetek
BIZNES
AdobeStock_439251456
Kiełkują szybciej, gdy "słyszą" deszcz
METEO
imageTitle
"Nie daj się ograć dziewczynie!". Trenerka piłkarzy tych słów nie zapomni
EUROSPORT
Zatrzymani mają od 19 do 41 lat
Ustawka na skrzyżowaniu. Policja zatrzymała osiem osób
Sandomierz
Grzegorz Braun, Patryk Jaki, Daniel Obajtek i Tomasz Buczek
Jest decyzja komisji PE w sprawie czterech polskich europosłów
Polska
Zapadnięta kładka, Cieszyn
Pod turystami zapadła się kładka. Spadło dziewięć osób. Są ranni
Katowice
piosenka piosenkarka studio nagran mikrofon AdobeStock_574979377
AI kontra człowiek. Zdumiewające wyniki badania
BIZNES
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Setki milionów czekają w ZUS. Bliscy nie odbierają pieniędzy
BIZNES
Karambol pod Krakowem
Karambol na autostradzie A4 pod Krakowem
Kraków
Piesiewicz, PKOL, Zondacrypto
Giełda, Zondacrypto. Piesiewicz wyznaje, ile stracił
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wysoki rangą policjant spowodował kolizję. Był pod wpływem alkoholu
WARSZAWA
Vlad Plahotniuc (2019)
Miał 16 paszportów, ukrywał się w 22 krajach. "Przekręt stulecia"
Świat
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Pijany kierowca tira zniszczył bariery. Przywrócono ruch na estakadzie
WARSZAWA
Uszkodzone drzwi w jednym z bloków w Czerwonce-Leszczynach
Strzelał i wbił nóż w drzwi sąsiada. Groził, że go zabije
Katowice
Kaja
Kaja Nogal-Ziomek z pieniędzmi. Zwrot w sprawie premii za igrzyska
EUROSPORT
Susza, sucha gleba
Tu jest ekstremalnie sucho. Niepokojące dane
METEO
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane ze sklepów. Zaskoczenie
BIZNES
53 min
news michalskiego Agnieszka Kłopotek
Posłanka PSL o "czystym wyrachowaniu" PiS. "W ich otoczeniu też żyją takie pary"
News Michalskiego
Kierował autem mając ponad dwa promile i trzy aktywne zakazy
Dwa promile, trzy zakazy i "niepewne manewry" na drodze
WARSZAWA
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Czwarta taka sesja z rzędu. "To oczywiste"
BIZNES
38-latek został ukarany mandatem i nie wsiadł na pokład samolotu
Zażartował i nie wsiadł na pokład samolotu
Rzeszów
Wypadek kolejowy w Danii
Czołowe zderzenie pociągów. Kilka osób w stanie krytycznym
Świat
Obrady w Sejmie
PSL pod rękę z PiS i Konfederacją. Propozycja uchwały w Sejmie
Patryk Michalski
Ukraina, rurociąg "Przyjaźń" przecina Dniestr
Powrót Przyjaźni. Słowacja potwierdza
BIZNES
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Jak złożyć zawiadomienie w sprawie Zondacrypto? Pomoże strona prokuratury
BIZNES
Pożar
Płomienie zagrażają domom. Nakaz ewakuacji dla setek mieszkańców
METEO

