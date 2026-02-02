Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Czeka na ekstradycję do Ukrainy

Rzeszów Źródło: Google Earth

Mężczyzna był poszukiwany między innymi w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i włamaniem do systemu informatycznego.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski przekazał, że poszukiwany mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od prawie trzech lat. Został zatrzymany w Rzeszowie w trakcie kontroli drogowej.

– W toku sprawdzania danych w policyjnych systemach informatycznych ustalono, że Roman S. był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Od blisko trzech lat ukrywał się on przed wymiarem sprawiedliwości w związku z podejrzeniem popełnienia na terytorium Ukrainy przestępstw, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej – przekazał prok. Ciechanowski.

Nie przyznał się

Zaznaczył, że czerwona nota Interpolu stanowi jeden z najpoważniejszych międzynarodowych instrumentów poszukiwawczych i dotyczy osób ściganych za poważne przestępstwa.

– Oznacza ona objęcie poszukiwaniami na terytorium 196 państw członkowskich Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej Interpolu – wyjaśnił prok. Ciechanowski.

Dodał, że podejrzanemu przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw na Ukrainie, których odpowiednikami w polskim Kodeksie karnym są: oszustwo, bezprawne uzyskanie dostępu do systemu informatycznego i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Podejrzany w czasie przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Prokuratura nie ujawnia ich treści.

Areszt

Sąd Okręgowy w Rzeszowie na posiedzeniu 30 stycznia br. uwzględnił wniosek prokuratury i zadecydował o aresztowaniu zatrzymanego na 40 dni.

Za zarzucane Romanowi S. przestępstwa w Ukrainie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokurator dodał, że prokuratura czeka na formalny wniosek od władz Ukrainy o ekstradycję Romana S.

