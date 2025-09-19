Ostatni quiz lata. Po czwartym pytaniu robi się gorąco

Donald Trump z żoną Melanią powitani przez księcia i księżną Walii Źródło: Reuters

Wygląda, że lato postanowiło pożegnać nas wyjątkowo gorąco. I dobrze - lipcopad i cierpień raczej nas nie rozpieszczały, za to wszyscy wiemy, ile wody niesie ze sobą niż genueński.

Ostatnie dni lata, to i ostatnie letnie wyjazdy. Gdy na Mazurach sznur kormoranów w locie splątał się (to normalne o tej porze), król Karol postanowił zorganizować prezydentowi Trumpowi wakacje życia. Udany wyjazd na Zachód miał również prezydent Karol. Patrząc na piękne zdjęcia z Berlina, można odnieść wrażenie, że chyba załatwił, co chciał i Ruch Obrony Granic za chwilę powita w Świecku pierwsze wagony z reparacjami.

Zanim jednak po raz ostatni w to lato ruszycie na rozgrzane słońcem plaże, grillowanie w ogrodzie u szwagra, czy grzyby, zapraszamy na ostatni quiz tego lata. A pod quizem tradycyjnie czeka niespodzianka - nasze podpowiedzi... no i po niespodziance. W każdym razie korzystajcie.

Co zjadł książę Harry z polskiego food trucka? Kto chciałby być "pierwszym polskim burmistrzem Nowego Jorku"? Jaki kolor miała suknia Melanii Trump na bankiecie w zamku Windsor? Jakie dowody w sądzie chcą przedstawić prawnicy Brigitte Macron? Jaki film został polskim kandydatem do Oscara? [recenzja] Nocna sprzedaż alkoholu w Warszawie - gdzie wprawadzony zostanie pilotaż? Który znany komik stracił pracę?