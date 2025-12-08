Jak dobrze znasz piosenki Królowej Maryli? Quiz urodzinowy

80. urodziny Maryli Rodowicz Źródło: TVN24

Blisko sześć dekad na scenie, dziesiątki płyt, nagrody na festiwalach na całym świecie i tysiące występów... Maryli Rodowicz nikomu w naszym kraju przedstawiać nie trzeba. Królowa nie osiada na laurach i na początku grudnia przedstawiła słuchaczom album ze swoimi największymi hitami w nowych aranżacjach. Na płycie "Niech żyje bal" artystka śpiewa m.in. z Roxie Węgiel, Krzysztofem Zalewskim i Mrozem.

O czym dzisiejsza jubilatka śpiewa w swoich piosenkach i jak dobrze znacie jej hity? Sprawdźcie sami.