Jak dobrze znasz piosenki Królowej Maryli? Quiz urodzinowy

Blisko sześć dekad na scenie, dziesiątki płyt, nagrody na festiwalach na całym świecie i tysiące występów... Maryli Rodowicz nikomu w naszym kraju przedstawiać nie trzeba. Królowa nie osiada na laurach i na początku grudnia przedstawiła słuchaczom album ze swoimi największymi hitami w nowych aranżacjach. Na płycie "Niech żyje bal" artystka śpiewa m.in. z Roxie Węgiel, Krzysztofem Zalewskim i Mrozem.
O czym dzisiejsza jubilatka śpiewa w swoich piosenkach i jak dobrze znacie jej hity? Sprawdźcie sami.
