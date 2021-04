Śledczy: rowerzysta na chodniku śmiertelnie potrącił kobietę i uciekł. "Straciłem zaufanie do pieszych. Jeżdżę 5 km/h"  

Odpowiada z wolnej stopy, mógł więc zrobić "eksperyment". Na kierownicy swojego roweru górskiego zamontował telefon, uruchomił odpowiednią aplikację i ruszył. Żeby było wiarygodniej, pedałował na stojąco, jak wtedy, 7 września 2018 roku, kiedy śmiertelnie potrącił idącą chodnikiem kobietę. Chciał zobaczyć, jak szybko rozpędzi się do prędkości, jaką wskazał w swojej opinii biegły sądowy.

- Kiedy przeprowadzałem doświadczenie, prędkość 28 km/h, którą zarzuca mi biegły, osiągnąłem po 75 metrach. To niemożliwe, żebym wtedy, przejeżdżając jakieś 25 metrów, tak się rozpędził – przekonywał w środę przed sądem mężczyzna oskarżony o śmiertelne potrącenie pieszej.

I zastrzegał: - Nie uciekałem. Jak przyjechało pogotowie, to byłem w takim szoku, że po prostu odjechałem. Jest mi przykro, że tak się stało. Przez to w Warszawie boję się przebywać w gronie dużej liczby ludzi. Straciłem zaufanie do pieszych. Jeżdżę z prędkością 5 km/h.