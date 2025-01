- Od dzisiaj TikTok wraca! - ogłasza Trump podczas wiecu poprzedzającego swoje zaprzysiężenie w Waszyngtonie. Tłum w hali sportowej Capital One Arena wiwatuje.

Tłumy przed Capital One Arena w związku z zaprzysiężeniem Donalda Trumpa

- Mamy takiego gościa, nazywamy go TikTok Jack [Jack Advent, ekspert od mediów społecznościowych w sztabie wyborczym Trumpa - red.], naprawdę młody, ma ze 21 jeden lat [22 - red.]. Zatrudniliśmy go i zacząłem nagrywać na TikToku. Wyobrażacie sobie, do czego jestem w stanie się posunąć, żeby wygrać wybory? - rzuca Donald Trump w stronę tłumu.