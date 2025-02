I tylko most jest cierpliwy. Zabytek wciąż czeka na ruch rządu

O Moście Tczewskim pisaliśmy w tvn24.pl w połowie grudnia - to naprawdę ewenement na skalę światową. Zbudowany w latach 1851-1857 był na początku drugiej połowy XIX wieku najdłuższym mostem w Europie. Pierwsze bomby II wojny światowej spadły właśnie w jego okolicach - atak nastąpił 1 września 1939 roku 11 minut wcześniej niż ten na Westerplatte, a Most Tczewski został częściowo wysadzony przez broniących go Polaków. Od tego czasu jest prowizorycznie odbudowywany. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa uznało go za międzynarodowy zabytek inżynierii.