"Kochanie, dlaczego nie lecimy do Egiptu?" Wolał się zaszczepić, niż tłumaczyć żonie

- Jedno chore na błonicę dziecko potrafi na niektórych zrobić większe wrażenie niż tysiąc ofiar powikłań po grypie - mówi dr hab. Michał Wróblewski, socjolog z UMK w Toruniu oraz z Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz-ITECH. Ale nawet to może nie wystarczyć, by sceptycy szczepionkowi zmienili zdanie. Co będzie skuteczniejsze? Rozmawiamy o wynikach badania "Między zaufaniem a strachem".