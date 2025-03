Czy Elon Musk zabierze nam internet? "To miałoby katastrofalne skutki"

Czy Elon Musk może nam wyłączyć internet? Czy państwa europejskie zrezygnują ze współpracy z amerykańskim miliarderem, doradcą prezydenta Donalda Trumpa? Teoretycznie mogłoby to nastąpić, ale nikomu to się nie opłaca. - Z biznesowego punktu widzenia miałoby to katastrofalne skutki - wyjaśnia tvn24.pl ekspert branży kosmicznej. O co więc chodzi w awanturze o Starlink?