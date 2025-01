Mesjasz pod czerwonym sztandarem. Skąd rosyjskie ciągoty polskich sąsiadów?

Sprawa wydawała się błaha, ale odnieśli się do niej premier Robert Fico , wiceszef parlamentu czy prokurator generalny i cała sytuacja nabrała charakteru wręcz sensacyjnego. A przy okazji kolejny raz uwypukliła podziały w słowackim społeczeństwie - także w odniesieniu do spraw międzynarodowych.

Słowianie, łączcie się!

Chociaż na przestrzeni lat zmienia się stosunek do Ukrainy i coraz częściej wybrzmiewają głosy sceptyczne wobec Kijowa, to w Polsce żadna znacząca siła polityczna nie nawołuje do sojuszu z Rosją, a już tym bardziej nie rwie się z oficjalną wizytą do Moskwy. Słowacy działają odwrotnie, a dynamika zbliżenia z największym wschodnim sąsiadem budzi pytania i medialne zainteresowanie. Zmusza też do pytań o powody takich działań.