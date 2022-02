Mafia odebrała mu brata, nowotwór - żonę. Wewnętrzny spokój dał kolejną kadencję

W sobotę odbyło się głosowanie, którego wynik przerwał trwający od 24 stycznia impas. Bloki centrolewicy i centroprawicy po siedmiu bezowocnych głosowaniach (żaden z kandydatów nie zyskał wymaganej liczby 505 głosów) zawarły porozumienie i wspólnie przekonały Mattarellę, by pozostał na stanowisku. W ósmym głosowaniu wygrał zdecydowaną większością: zdobył 759 na 983 możliwe głosy. Co wcale nie było jego marzeniem.

Wielokrotnie zapowiadał, że w 2022 roku ma zamiar udać się na zasłużoną emeryturę i poświęcić swój czas dzieciom i wnukom. "To było siedem absorbujących, trudnych i pełnych emocji lat" - wspominał w sylwestrowym przemówieniu. "Za kilka dni zakończy się moja rola prezydenta" - dodał. Wcześniej odbył pożegnalną audiencję u papieża Franciszka i wynajął już nawet apartament w centrum Rzymu, do którego miał się wyprowadzić po opuszczeniu Kwirynału. W niedzielę ktoś zauważył, że ekipa od przeprowadzki pakuje kartony z jego rzeczami z powrotem do ciężarówki. Wrócili z nimi na najwyższe z siedmiu wzgórz Rzymu, do pałacu prezydenckiego. Internauci żartowali, że Mattarella straci zaliczkę wpłaconą na nowe mieszkanie, w którym nie przespał ani jednej nocy.