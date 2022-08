Rozwód polsko-węgierski. "Wolimy 'czystą' benzynę za 8 złotych czy 'splamioną krwią' za 5 złotych?"

Wracamy do układu, w którym to Polska powie, czego oczekuje, a Węgry będą mogły już tylko w te oczekiwania i tę narrację się wpasować - mówi Dominik Héjj, autor strony kropka.hu i książki "Węgry na nowo. Jak Viktor Orban zaprogramował narodową tożsamość", w rozmowie o stosunku Budapesztu do Rosji i wojny w Ukrainie oraz polskim rozczarowaniu węgierskim premierem.