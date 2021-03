"To jeszcze dzieci". Czy minister, "ojciec siódmoklasisty", tego nie widzi?

Dekantacja, destylacja, dyfuzja, dysocjacja. To nowe słowa w słowniku siódmoklasisty Mateusza. Tylko z tego tygodnia. I tylko te na literę "d", bo lista nowych słów jest znacznie dłuższa. Gdy jego mama słyszy o nieelektrolitach i elektrolitach, zaczyna jej się kręcić w głowie. - A co ma powiedzieć Mateusz? - zastanawia się. - Jeszcze kilka miesięcy temu był podekscytowany wprowadzeniem nowych przedmiotów, czyli chemii i fizyki. Tę drugą chciał nawet zdawać na egzaminie ósmoklasisty. Ale teraz…

Mateusz jest też w pierwszym roczniku, który na egzaminie ósmoklasisty będzie zdawał nie trzy (jak dotąd), a cztery przedmioty. Od 2022 roku do testów z języka polskiego, matematyki i języka obcego, każdy uczeń będzie musiał dobrać jeden z pięciu przedmiotów. Będzie miał do wyboru biologię, chemię, fizykę, geografię albo historię. Wynik tego egzaminu będzie się liczył przy rekrutacji do wymarzonych szkół ponadpodstawowych - liceów, techników i szkół branżowych.