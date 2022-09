Prezes Kaczyński zapowiedział "kontrakcje", niedługo potem powstało Okiem Młodych

"Jak osoba, która w ten sposób postępuje, może nazywać się poważnym politykiem? Panie Tusk, naprawdę… Czy może się pan wreszcie ogarnąć? Żeby do swoich politycznych gierek wciągać dzieci? To może tylko robić pan, pan, który w taki sposób działa już od dłuższego czasu" - mówi do kamery Kamil Kaniuk, jeden z trojga uczestników inicjatywy Okiem Młodych, o której w ostatnich dniach sierpnia zrobiło się głośno w sieci.