Matura 2023 nie będzie tak trudna, jak chciał minister Czarnek

- Na pewno idziemy w tym kierunku, o którym mówiła pani minister Anna Zalewska, czyli powrotu do sytuacji sprzed systemu sześć plus trzy plus trzy [sześcioletnia podstawówka, trzyletnie gimnazjum, trzyletnie liceum - red.] - powiedział wówczas Czarnek.

Co do zmian w maturze nie miał jednak dotąd wątpliwości - musi być trudna.

Podniesienie poprzeczki

Edukacja działa jak domino. Jeden klocek porusza kolejne. Potrzeba wprowadzenia nowej matury od 2023 roku wynika ze zlikwidowania w 2017 roku gimnazjów. Wydłużenie przez Annę Zalewską nauki w liceach do czterech lat oraz technikach do pięciu lat oznaczało wprowadzenie nowej podstawy programowej i to do niej trzeba teraz dopasować egzaminy. Pierwsi absolwenci ośmioletniej podstawówki, którzy poszli do liceów, będą kończyć je właśnie w 2023 roku.