"Wzięłam 496 tysięcy złotych kredytu, a bank chce ode mnie jeszcze trzy miliony. To już chwilówki mają lepsze warunki". Składa pozew

Nie poddała się również Edyta, singielka mieszkająca w Warszawie. Kiedyś Edyta płaciła 2800 złotych raty kredytu miesięcznie. Dziś musi płacić już 7000. - To nie jest normalna sytuacja, to czyste złodziejstwo za przyzwoleniem rządu - mówi. Ale broni nie składa. Składa za to pozew sądowy i będzie procesować się z bankiem o WIBOR.

Swoje życie inaczej wyobrażali sobie także Justyna i Łukasz, młode małżeństwo z Lubelszczyzny. - Mamy małe dziecko. Wszyscy we troje mieszkamy w pokoju u teściowej - zaczyna Justyna. Wymarzony dom co prawda już kupili, ale przez konflikt z wykonawcą wciąż nie odebrali budynku i na razie spłacają same odsetki, bez kapitału. A te urosły ostatnio z 500 złotych do 4000.