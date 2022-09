"Dajmy dzieciom normalnie żyć" vs "Nie chcę brać L4 z żenującej wypłaty" 

Czy szkoły po cichu znów stają się wylęgarnią koronawirusa? Może mogłoby do tego nie dojść, gdyby - jak mówią oświatowi związkowcy - wróciły procedury, które ochronią nauczycieli i uczniów przed kolejną falą zachorowań.

Agnieszka, jak tylko jej córka otrzymała pozytywny wynik testu, powiadomiła o tym innych rodziców. Choć nie musiała. To, że połowa klasy córki nie przyszła następnego dnia na lekcje, dotarło już do dyrekcji.

A Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina rodzicom, że to oni są odpowiedzialni za puszczanie albo niepuszczanie do szkoły dzieci z infekcją. Jak powiedziała nam rzeczniczka MEiN, "do szkół przekazano także plakat w sprawie odpowiedzialności rodziców".