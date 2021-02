"Ona zakochała się na sali rozpraw, zdarza się". Na zabój, w zabójcy

Inni nie chcą ich znać. Skazanych za morderstwo, gwałt. One poświęcają dla nich wszystko. Czasem zostawiają męża, dzieci, rodziców. By dostać ocenzurowany list, mnóstwo listów. By mieć intymne widzenie (pod okiem strażników, w brzydkiej nieceli) raz na jakiś czas. Co to za kobiety?