Jacek Wszoła: Jaki sport? MKOl to korporacja jak FIFA czy UEFA, państwo w państwie

W 1976 roku, wychodząc na stadion w Montrealu, miał niecałe 20 lat. I plan, by ten olimpijski finał wygrać, wrócić do Polski ze złotem. Plan wykonał, wiadomo, ruszając do kariery wielkich rozmiarów, z ustanowieniem rekordu świata - na poziomie 2,35 m - włącznie.