Życie po audycie. Fundacja ma zwrócić miliony

Fundacja Życie powinna zwrócić do budżetu ponad 15 milionów złotych, które dostała z Funduszu Sprawiedliwości - wynika z audytu przeprowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Z ustaleń audytorów, do których dotarł tvn24.pl, wynika, że łódzka fundacja, zatrudniająca między innymi bliskich współpracowników Marcina Romanowskiego, nie niosła pomocy poszkodowanym przestępstwami, za to wypłacała liczone w setkach tysięcy złotych wynagrodzenie prezesowi, jego żonie oraz dzieciom.