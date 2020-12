Rok wielkich skrajności

Od bileterów po reżyserów Hollywood

Cała armia twórców pracowała dotychczas w trybie: produkcja filmu, dystrybucja festiwalowa, kina, blue ray/dvd, platformy online, płatne telewizje, telewizje ogólnodostępne. Model kaskadowy - na każdym etapie dystrybucji producenci i dystrybutorzy zarabiali pieniądze, przy części z nich płynęły one także poprzez tantiemy do twórców. Oczywiście to model dla filmów celujących zarówno w obieg festiwalowy, jak i szeroką dystrybucję kinową, rzecz jasna powstają też produkcje kierowane bezpośrednio do telewizji lub na platformy online, pozostawmy je jednak na boku.