Akcja kluczyki. "Zadzwonili o 23 z prośbą o pomoc". Przeszukali górę śmieci, by rodzina mogła jechać na urlop

Pakowali się na urlop, wyrzucali śmieci, a z nimi kluczyki do auta. Długo planowany wypoczynek nad Bałtykiem wisiał na włosku. Samodzielne próby wydobycia zguby z osiedlowego śmietnika też spełzły na niczym. Ostatnią deską ratunku byli pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze dostał w niedzielę wieczorem nietypową wiadomość. - Mieszkaniec Zielonej Góry znalazł do mnie kontakt w internecie i odezwał się około godziny 23, czym kompletnie mnie zaskoczył. Przekazał, że właśnie szykuje się na urlop nad Bałtykiem, ale stracił kluczyki do auta. Jego żona wyrzucała śmieci do osiedlowego śmietnika i przez przypadek wraz z butelkami pozbyła się kluczyków. Przez kilka godzin próbowali samodzielnie je wydobyć, ale nie udało się - mówi tvn24.pl prezes Krzysztof Sikora.