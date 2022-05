Próbował na ulicy wyrwać jej torebkę. Stawiała opór, uderzył ją w twarz

Była w drodze do pracy, weszła jeszcze tylko do sklepu. Chwilę później na pustej ulicy zaatakował ją nieznany mężczyzna. Próbował wyrwać kobiecie torebkę, ale ta nie dawała za wygraną. Poszkodowana nie poddała się, mimo że napastnik uderzył ją i kopnął. Całe zajście nagrała kamera monitoringu w Zielonej Górze.

Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali 35-latka podejrzewanego o usiłowanie kradzieży torebki. Do zdarzenia doszło w piątek wcześnie rano. Jak przekazała policja, około godziny 6, w centrum Zielonej Góry do idącej kobiety podszedł z tyłu mężczyzna i próbował jej wyrwać torebkę. Na nagraniu z monitoringu widać, że ofiara broniła swojej własności i to mimo tego, że napastnik kilkukrotnie ją uderzył i kopnął.

- Poprosiła, żeby nie zabierał jej torebki i aby go przekonać oddała mu 100 złotych. Mężczyzna oddał jej torebkę, a kobieta natychmiast uciekła. Gdy dotarła do pracy opowiedziała o incydencie koleżance, a ta powiadomiła policję. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca zauważył kobietę, gdy wychodził z jednego ze sklepów spożywczych w centrum miasta. Szedł za nią kilkadziesiąt metrów, a gdy upewnił się, że nie ma nikogo w pobliżu, próbował wyrwać jej torebkę - relacjonuje podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

Policjanci zobaczyli go na nagraniu, od razu wiedzieli kim jest

Grozi mu nawet 18 lat więzienia

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że mężczyzna przyznał się do usiłowania rozboju, ale nie do tego, że uderzył 59-latkę. Być może dlatego, że nie miał pojęcia, że całe zajście nagrała kamera monitoringu. - 35-latek usłyszał zarzuty usiłowania rozboju i rozboju, za co według kodeksu karnego grozi kara od dwóch do nawet 12 lat pozbawienia wolności, natomiast mężczyzna odpowiada w warunkach multirecydywy, ponieważ był już wcześniej karany za podobne przestępstwa i odbywał za nie kary pozbawienia wolności. Teraz grozi mu nawet do 18 lat pozbawienia wolności - tłumaczy Stanisławska.