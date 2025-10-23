Pies podrapał w lesie 8-latka. Dziecko ma rany twarzy

Do zdarzenia doszło w powiecie tureckim Źródło: Google Earth

Zawiadomienie do komendy policji o zdarzeniu wpłynęło w środę przed południem. Jak przekazała asp. Karolina Gmach z Komendy Powiatowej Policji w Turku ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w Żdżenicach k. Turku (woj. wielkopolskie), podczas rodzinnego spaceru po lesie, do 8-letniego dziecka podbiegł jeden z dwóch przebywających tam w tym samym czasie psów rasy bulterier. Zwierzęta były bez smyczy i kagańców. Pies podrapał chłopca łapami i spowodował rozcięcie oraz zadrapanie skóry twarzy.

Dziecko zostało przewiezione przez rodziców do szpitala. - Według ustaleń lekarzy, jego obrażenia nie stanowią zagrożenia dla życia ani zdrowia - poinformowała Gmach.

Właścicielką psa jest 32-letnia mieszkanka powiatu kolskiego. Kobieta przedstawiła dokumenty o aktualnych szczepieniach psa. O sytuacji powiadomiony został Powiatowy Inspektor Weterynarii w Turku. Na ten moment zwierzę jest pod opieką właścicielki.

Policja prowadzi postępowanie w kierunku przestępstwa dotyczącego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.