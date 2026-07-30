Poznań Tragedia na drodze krajowej nr 24. Nie żyją trzy osoby

Rocznie na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków. O przyczyny tych zdarzeń zapytaliśmy ekspertów Źródło wideo: Fakty po południu Źródło zdj. gł.: KPP Międzychód

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Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 1 niedaleko miejscowości Kamionna na drodze krajowej 24.

Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej, zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi łącznie podróżowało siedem osób. Trzy z nich zginęły. Ofiary to kierujący Peugeotem oraz dwie pasażerki, które z nim podróżowały.

Kierujący Mercedesem podróżował z rodziną, był nietrzeźwy. Pozostałe cztery osoby przewieziono do szpitala.

Zderzenie na DK24 w Wielkopolsce Źródło zdjęcia: KPP Międzychód

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem 48-letni mieszkaniec Szczecina zjechał na lewy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia czołowego z Peugeotem, którym kierował 22-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego - poinformowała Justyna Rybczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Tuż po zdarzeniu DK24 była zablokowana, a policja wprowadziła objazdy. Po godzinie 7 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na trasie nie ma już utrudnień.