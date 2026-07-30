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Poznań

Tragedia na drodze krajowej nr 24. Nie żyją trzy osoby

Zderzenie na DK24 w Wielkopolsce
Rocznie na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków. O przyczyny tych zdarzeń zapytaliśmy ekspertów
Źródło wideo: Fakty po południu
Źródło zdj. gł.: KPP Międzychód
Trzy osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 24 w pobliżu miejscowości Kamionna w Wielkopolsce. Według wstępnych ustaleń policji nietrzeźwy kierowca Mercedesa zjechał na przeciwległy pas i uderzył czołowo w prawidłowo jadącego Peugeota. Wszystkie ofiary są z tego drugiego auta.

Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 1 niedaleko miejscowości Kamionna na drodze krajowej 24.

Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej, zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi łącznie podróżowało siedem osób. Trzy z nich zginęły. Ofiary to kierujący Peugeotem oraz dwie pasażerki, które z nim podróżowały. 

Kierujący Mercedesem podróżował z rodziną, był nietrzeźwy. Pozostałe cztery osoby przewieziono do szpitala.

Zderzenie na DK24 w Wielkopolsce
Zderzenie na DK24 w Wielkopolsce
Źródło zdjęcia: KPP Międzychód

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem 48-letni mieszkaniec Szczecina zjechał na lewy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia czołowego z Peugeotem, którym kierował 22-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego - poinformowała Justyna Rybczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Tuż po zdarzeniu DK24 była zablokowana, a policja wprowadziła objazdy. Po godzinie 7 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na trasie nie ma już utrudnień.

Źródło: TVN24, tvn24.pl
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Tagi:
Drogi w PolscePolicjaStraż pożarna
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