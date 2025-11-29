Logo strona główna
Poznań

Po wypadku żona pomogła mu zniknąć

Policja bada okoliczności wypadku drogowego między Karolewem a Pożarowem
Do zdarzenia doszło w powiecie szamotulskim
Na drodze między Karolewem a Pożarowem (Wielkopolska) znaleziono auto, które dachowało, a w środku rannego mężczyznę. Szybko okazało się, że prawdopodobny kierowca uciekł. Pomogła mu żona. Oboje usłyszeli zarzuty.

Policjanci z Wronek wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło 23 listopada między Karolewem a Pożarowem. - Kierujący samochodem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu policjanci zastali jedną osobę z ciężkimi obrażeniami. 39-letni mieszkaniec gminy Wronki w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala - przekazała starsza aspirant Sandra Chuda, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Pościg, uszkodzony radiowóz, ranny policjant. Padły strzały

Pościg, uszkodzony radiowóz, ranny policjant. Padły strzały

WARSZAWA
Zwykle udawało mu się zbiec, tym razem wpadł

Zwykle udawało mu się zbiec, tym razem wpadł

Lubuskie

Zataiła udział męża w wypadku

Ze wstępnych ustaleń wynika jednak, że na miejscu zdarzenia był jeszcze jeden mężczyzna. Według policjantów, to właśnie on kierował autem w chwili wypadku. Po zdarzeniu w ucieczce miała mu pomóc żona. - Dopiero po dłuższym czasie kobieta wróciła na drogę i zgłosiła interwencję, próbując stworzyć fałszywy obraz sytuacji. Takie postępowanie utrudniało działania służb, a przede wszystkim mogło pogorszyć stan osoby ciężko rannej, pozostawionej bez jakiejkolwiek pomocy - poinformowała rzeczniczka.

Policja bada okoliczności wypadku drogowego między Karolewem a Pożarowem
Policja bada okoliczności wypadku drogowego między Karolewem a Pożarowem
Źródło: KPP Szamotuły

Małżeństwo nie uniknie konsekwencji. 33-letni mieszkaniec gminy Wronki podejrzany o kierowanie pojazdem oraz jego żona zostali zatrzymani. - W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Na podstawie zebranych materiałów, prokurator postawił mu zarzuty spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości, a także nieudzielenia pomocy osobie, która odniosła ciężkie obrażenia. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, sąd zastosował wobec 33-latka trzymiesięczny tymczasowy areszt - przekazała Chuda.

33-latek został aresztowany
33-latek został aresztowany
Źródło: KPP Szamotuły

Mąż w areszcie, żona z dozorem

Zarzuty usłyszała również żona 33-latka. Kobieta będzie odpowiadać za nieudzielenie pomocy, wprowadzenie policjantów w błąd i utrudnianie postępowania karnego, czego dopuściła się, ukrywając udział męża w wypadku.

Wobec podejrzanej zastosowano dozór, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.

- Każdy uczestnik lub świadek wypadku ma obowiązek udzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Zaniechanie tego obowiązku jest poważnym przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności - przypomniała policjantka.

Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Szamotuły

WielkopolskaWypadkiPolicja
