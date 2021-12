Policjanci udaremnili przemyt narkotyków wartych siedem milionów złotych. Prokuratura: zatrzymano dwie osoby

Policjanci z Poznania przejęli 127 kilogramów marihuany, którą przemycono do Polski. Czarnorynkową wartość narkotyków oszacowano na siedem milionów złotych. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzuty.

Na terenie Wielkopolski zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych w sprawie przemytu narkotyków. W akcji brali udział funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz z komendy wojewódzkiej. - W związku z tą sprawą kryminalni przechwycili łącznie 127 kilogramów marihuany. Jej czarnorynkowa wartość to około siedem milionów złotych – poinformowała podinspektor Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

Zarzuty dla dwóch osób

Śledztwo dotyczące międzynarodowego przemytu znacznej ilości narkotyków na terytorium Polski - wspólnie z funkcjonariuszami z Poznania - prowadzi Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że dwóm zatrzymanym w tej sprawie mężczyznom przedstawiono zarzuty dotyczące między innymi wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości narkotyków. "Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dalszego toku postępowania prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Sąd w całości podzielił stanowisko oraz argumenty prokuratora i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy" – podała w komunikacie Prokuratura Krajowa. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.