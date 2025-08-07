Logo strona główna
Poznań

Zlikwidowali nielegalne fabryki papierosów. 12 zatrzymanych i ponad 70 milionów złotych strat

Akcja CBŚP. 12 osób zatrzymanych
Funkcjonariusze CBŚP rozbili gang zajmujący się produkcją i dystrybucją papierosów
Źródło: CBŚP
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wpadli na trop grupy, która w Wielkopolsce wyspecjalizowała się w produkcji oraz dystrybucji nielegalnych papierosów. Podczas akcji służb zlikwidowano fabryki i zatrzymano kilkanaście osób.

12 osób, w tym ośmiu obywateli Białorusi usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. To pokłosie akcji Centralnego Biura Śledczego Policji. Przeprowadzono ją w dwóch miejscach, w których funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli dwie kompletne linie technologiczne do produkcji papierosów, niemal 30 milionów sztuk nielegalnych papierosów znanych światowych marek oraz 10 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy. - Ponadto zabezpieczono kilkadziesiąt palet półproduktów do produkcji papierosów, samochód osobowy, dwa auta dostawcze oraz dwa zestawy ciężarowe z pięcioma naczepami, które służyły do transportu nielegalnego towaru poza granice Polski - wyliczył rzecznik CBŚP podkomisarz Krzysztof Wrześniowski.

Funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadziesiąt palet półproduktów do produkcji papierosów
Funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadziesiąt palet półproduktów do produkcji papierosów
Źródło: CBŚP

Skarb Państwa stracił ponad 70 milionów złotych

Według ustaleń śledczych grupa mogła działać co najmniej od stycznia do lipca 2025 roku. Tylko w tym czasie Skarb Państwa został narażony na wielomilionowe straty z tytułu nieodprowadzonych podatków VAT i akcyzowych. Jak szacują śledczy, mowa o kwocie przekraczającej 70 milionów złotych.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych trzymiesięczny areszt.

Podczas akcji zatrzymano 12 osób, w tym ośmiu obywateli Białorusi
Podczas akcji zatrzymano 12 osób, w tym ośmiu obywateli Białorusi
Źródło: CBŚP
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

CBŚPWielkopolskaPolicjaPapierosy
