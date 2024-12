Karambol w Wielkopolsce. Są ranni

czytaj dalej

Sceny jak z gangsterskiego filmu w Łańcucie na Podkarpaciu. Pięciu zamaskowanych mężczyzn włamało się do domu miejscowego biznesmena. Napastnicy skrępowali go i torturowali, żądając otwarcia sejfu. Zabrali znajdujące się tam pieniądze i uciekli. Szuka ich policja. Pod koniec sierpnia do podobnego napadu doszło w Sanoku.