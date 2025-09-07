Logo strona główna
Poznań

Zaparkowała na "kopercie" i poszła z dzieckiem do szkoły. Kiedy wróciła, policja już czekała

Kobieta zaparkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością
Do zdarzenia doszło w Wągrowcu
Źródło: Google Earth
36-latka zaparkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością i zaprowadziła dziecko do szkoły. Za szybą zostawiła kartę, która zezwala na korzystanie z takiego parkingu. Karta jednak nie była jej i była przeterminowana. Sama kobieta - jak się okazało - nie miała nawet prawa jazdy.

Wszystko działo się w czwartek (4 września) przy szkole podstawowej w Wągrowcu (Wielkopolska). Okolice placówki patrolowała motocyklowa drogówka. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na kierującą citroenem, która jechała bez pasów.

- Zaparkowała pojazd na parkingu w miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością. Na desce rozdzielczej położyła charakterystyczną kartę, która uprawnia do parkowania w takim miejscu i poszła zaprowadzić dziecko do szkoły - przekazał aspirant Dominik Zieliński z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Kobieta zaparkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością
Kobieta zaparkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością
Źródło: KPP w Wągrowcu

Policjanci postanowili wylegitymować kobietę. Jak się okazało, karta parkingowa, z której korzystała była wystawiona na inne nazwisko. Co więcej, dokument w 2023 roku stracił swoją ważność.

- To jednak nie koniec, a w zasadzie początek naruszeń, jakich dopuściła się wągrowczanka - dodał oficer prasowy.

Nie miała prawa jazdy

Jak się okazało, pojazd, którym kobieta przyjechała nie posiada aktualnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali elektronicznie dowód rejestracyjny.

- W końcu okazało się, że kierująca zdecydowała się na korzystanie z samochodu, nie posiadając do tego uprawnień. W związku z powyższym w sprawie kierującej rozstrzygać będzie sąd, gdyż wobec kierującego bez uprawnień orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów - podkreślił Zieliński.

pc

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wągrowcu

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica