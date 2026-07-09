Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wielkopolskie

Szpitale biorą pod lupę wyceny zabiegów. W tle afera ze spółką neurochirurgów

|
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Szpitale w Wielkopolsce współpracowały ze spółką neurochirurgów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Lekarze ze spółki neurochirurgów Spine pracowali nie tylko w Mogilnie i Miastku, ale też w Wągrowcu i w Pile. Jeden z tych szpitali został zobowiązany przez NFZ do zwrotu ponad pół milion złotych.

Nie milkną echa afery ze spółką neurochirurgów, która działała na terenie kilku województw. W ostatnim czasie najwięcej mówiło się o nieprawidłowościach w szpitalu w Mogilnie i Miastku.

Te dotyczyły wykazywania droższych procedur niż w rzeczywistości przeprowadzono. Lekarze ze wspomnianej spółki współpracowali również z wielkopolskimi szpitalami w Wągrowcu i Pile.

Zabiegi pod lupą

W Wągrowcu świadczyli usługi w latach 2023-2024. - Były to usługi dotyczące zabiegów związanych z redukcją i leczeniem bólu nowoczesną metodą przy pomocy prądu i wysokiej temperatury. Był to zabieg inwazyjny, w okolicach kręgosłupa czy wręcz w kręgosłup - mówi Tomasz Kran, starosta wągrowiecki.

NFZ przeanalizował zabiegi, które ci lekarze wykonali w szpitalu w Wągrowcu w 2023 roku. Wiadomo, że w pół roku wykonano 742 zabiegi (od stycznia do czerwca 2023). Okazało się, że część z nich była rozliczana niewłaściwie.

- W wyniku bieżącej pracy naszego działu analiz pojawiły się wątpliwości co do analiz realizacji umowy. One zostały w toku kontroli potwierdzone, ale szpital zobowiązany do zwrotu środków publicznych i w przyszłości tego zabiegu już nie będzie wykonywał - powiedział TVN24 Sebastian Krystek z wielkopolskiego oddziału NFZ.

Szpital musiał zwrócić ponad pół miliona złotych.

- Problem polegał na tym, że zgłaszana była procedura, która wymagała hospitalizacji, podczas gdy te realizowane zabiegi mogły być wykonywane w poradni w trybie ambulatoryjnym - dodał Krystek.

Po doniesieniach medialnych także dyrektor szpitala w Pile wszczął wewnętrzną kontrolę. W rozmowie telefonicznej z dziennikarzem TVN24, dyrektor tej lecznicy powiedział, że na razie nic nie wskazuje na nieprawidłowości. Efekty będą znane w poniedziałek.

Ponad 300 tysięcy złotych dniówki

Prokuratura od półtora roku prowadzi śledztwo w sprawie działalności neurochirurgów w szpitalu w Mogilnie (Kujawsko-Pomorskie). O sprawie zrobiło się głośno w poniedziałek - po publikacji Wirtualnej Polski, która poinformowała, że spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom na 26 tys. zł za godzinę i ponad 300 tys. zł dniówki.

Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę z tą spółką był szpital w Mogilnie. Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu, które złożyła pod koniec 2024 roku nowa dyrekcja tamtejszej lecznicy.

Klatka kluczowa-544756
Sprawa szpitala w Mogilnie - materiał TVN24

Śledztwo jest dwuwątkowe. Pierwszy z nich dotyczy tego, czy podczas zawierania umowy dyrekcja placówki działała na szkodę szpitala w sensie ekonomicznym. Drugi wątek śledztwa dotyczy kwestii związanych z podejrzeniem wyłudzenia refundacji za te zabiegi. Z ustaleń śledztwa, w czasie którego przesłuchano kilkudziesięciu pacjentów, wynika, że w czasie sobotnich wizyt przeprowadzane były procedury dużo tańsze i prostsze, a wykazywano wykonanie procedur dużo droższych i wymagających hospitalizacji. W związku z tym NFZ wypłacał wyższe refundacje niż powinien. W śledztwie dotychczas nie zostali przesłuchani neurochirurdzy wykonujący zabiegi. Prokuratura czeka na wydanie opinii uzupełniającej przez biegłego z zakresu zarządzania szpitalami. Śledczy zlecili też sporządzenie opinii dotyczącej rozliczeń z NFZ.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
23 min
pc
Dorota Wellman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Poznań
"Po raz pierwszy widzimy w działaniu ruskiego szpiega"
Polska
imageTitle
Europa straszy na mundialu
EUROSPORT
Szpital w Mogilnie
Afera w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę, umowa bez konkursu
Stefania Kulik, Filip Czerwiński
imageTitle
Gra Maroko. W holenderskich miastach stan podwyższonej gotowości
EUROSPORT
lody shutterstock_2220235849_1
Większość lodów z nieprawidłowościami. Są wyniki kontroli
BIZNES
imageTitle
18-latek zachwyca na mundialu. "Piłkarski geniusz" zagra przeciw Francji
EUROSPORT
Wyrok za znęcanie się nad osobą najbliższą i nad zwierzęciem (zdjęcie ilustracyjne)
Miał dwa promile i złamał sądowy zakaz. Patryk Ż. ma spędzić w celi cztery lata
Wołomin
Prezes PiS chce rozmawiać z Adamem Glapińskim. Opozycja wzywa do dymisji szefa NBP
Euro najdroższe od 2024 roku. Złoty reaguje na konferencję szefa NBP
BIZNES
imageTitle
Kostiuk zatrzymana. Będzie czeski finał Wimbledonu
EUROSPORT
Poznań 2
Nieoficjalnie: podejrzany w sprawie znieważenia Ukrainki ma postawiony zarzut szpiegostwa
Polska
imageTitle
"Poważne zaniepokojenie". Komisja Europejska reaguje na odwieszenie Rosjan
EUROSPORT
Marco Rubio
Rubio organizuje szczyt. Niektórzy nie chcą brać udziału
Świat
Trzęsienie ziemi w Czechach
Trzęsienie ziemi w Czechach
METEO
shutterstock_2798491417
Kolejny obiekt imienia Trumpa. Lotnisko zmieniło nazwę
BIZNES
Strzelnica (zdjęcie ilustracyjne)
Incydent podczas strzelania. Ranny mężczyzna
Poznań
Viktor Orban
Prezes PiS chce się spotkać z Viktorem Orbanem
Polska
Trwa usuwanie strat po sztormie nad Bałtykiem
Sztorm nad Bałtykiem. "Pospolite ruszenie", ale nie wszystko dało się uratować
METEO
19 min
Gianni Infantino
Trump potrafi porzucić każdego. Jest jeden człowiek, którego chce mieć blisko
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
W gminie Polanów zauważono "egzotycznego drapieżnika"
Gmina ostrzega mieszkańców: zauważono egzotycznego drapieżnika. Jest nagranie
Szczecin
imageTitle
"Rozkochiwał nas w tenisie". Koledzy z Eurosportu wspominają Karola Stopę
EUROSPORT
Maria Szczepaniec
Zmiana w Sądzie Najwyższym. Jest decyzja prezydenta
Polska
Sejm
Nowy sondaż partyjny. Zwraca uwagę wynik Lewicy
Polska
Zderzenie na Białołęce
Zderzenie na ruchliwej ulicy. Dwie osoby w szpitalu, w tym dziecko
WARSZAWA
shutterstock_2645052571 (1)
Rewolucyjne zmiany w ChatGPT. To będzie najbardziej rozwinięty model
BIZNES
Litwini zaprezentowali rewolwer od Erdogana
Pokazali rewolwer od Erdogana
Świat
imageTitle
Tenisowe fajerwerki na Wimbledonie. Muchova w finale po epickim supertie-breaku
EUROSPORT
Emmanuel Macron, Donald Trump, Friedrich Merz
Macron znów w ciemnych okularach. Co jest powodem?
Świat
imageTitle
Pogaczar niczego nie zostawił przypadkowi. Zdeklasował rywali już na 6. etapie
EUROSPORT
"1943 możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić
"1943 - możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić
Szymon Rębowski, Zuzanna Karczewska
Chmury burzowe
Niż Bernadette się wypełni, ale pogoda nie od razu się poprawi
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica