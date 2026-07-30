Poznań 13-latek jechał z kolegą na jednej hulajnodze. Uderzyli w auto

Spot lubuskiej policji o bezpiecznym korzystaniu z hulajnóg elektrycznych Źródło wideo: Lubuska policja Źródło zdj. gł.: KPP Złotów

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Do zderzenia hulajnogi elektrycznej i samochodu doszło na alei Piasta w Złotowie (Wielkopolska).

- Z relacji osób biorących udział w zdarzeniu wynikało, że dwóch nastolatków poruszało się na jednej hulajnodze elektrycznej. Gdy na ich drodze pojawił się osobowy Ford, którego kierowca chciał włączyć się do ruchu, kierujący hulajnogą, nie zdołał zahamować i uderzył w bok auta - poinformował st.asp. Damian Pachuc, rzecznik złotowskiej policji.

Zderzenie hulajnogi z autem Źródło zdjęcia: KPP Złotów

Nastolatek będzie się tłumaczył przed sądem rodzinnym

Kierujący hulajnogą 13-latek miał na głowie kask. 15-letni pasażer już nie.

- 13-latek nie posiadał przy sobie karty rowerowej. Na szczęście nastolatkowie nie doznali obrażeń i nie była potrzebna pomoc medyczna – dodał Pachuc.

Na miejscu zdarzenia pojawili się rodzice nastolatków. 13-latek będzie odpowiadał za kolizję, brak karty rowerowej i przewożenie pasażera na hulajnodze elektrycznej. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Z kolei rodzice pasażera, zostali ukarani mandatem karnym za brak kasku w czasie jazdy hulajnogą.

Coraz więcej kolizji i wypadków

Z roku na rok, wzrasta liczba kolizji i wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych - wynika z danych opublikowanych przez Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W 2025 roku doszło do 3040 kolizji oraz 1158 wypadków. W tych zdarzeniach zginęło 11 osób, a rannych było 1055 osób

- Apelujemy do młodych uczestników ruchu drogowego: przestrzegajcie przepisów unikajcie brawury i lekkomyślnych zachowań na drodze - powiedział Pachuc.