Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

"Unosił się na wodzie, głowę miał pod powierzchnią". Pięciolatkowi pomógł 10-latek

Na miejscu interweniowały służby
Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie
Źródło: TVN24
Dziesięciolatek wyciągnął z wody pięcioletniego chłopca, który zaczął tonąć. Do tej sytuacji doszło nad jeziorem w miejscowości Zamorze (Wielkopolskie). "Dzięki swojej uważności i natychmiastowej reakcji zapobiegł tragedii. Jego działanie było dojrzałe, odpowiedzialne i godne najwyższego uznania" - napisali w komunikacie policjanci z Szamotuł.

Niebezpieczna sytuacja na kąpielisku w Zamorzu koło Pniew (woj. wielkopolskie). We wtorek, około godziny 18 pomocy potrzebował pięcioletni chłopiec, który bawił się w wodzie. - Ze wstępnych informacji wynikało, że pięciolatek był na kąpielisku z mamą. W chwili jej nieuwagi zaczął się topić- poinformowała st. asp. Sandra Chuda, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Chociaż na plaży było wtedy wiele osób, na chłopca zwrócił uwagę tylko 10-letni Nicolas. - Weszliśmy z moim przyjacielem Antkiem do wody, byliśmy przed czerwonymi bojkami. Obróciłem się i tam niedaleko zobaczyłem tego chłopca. Zorientowałem, że jakby unosił się na wodzie, ale głowę miał pod powierzchnią - powiedział w rozmowie z tvn24.pl Nicolas. - Ja tam jeszcze miałem grunt, więc podszedłem do tego pięciolatka. Złapałem go za rękę i podszedłem do tych białych boi - relacjonował.

Na miejscu interweniowały służby
Na miejscu interweniowały służby
Źródło: Jakub Lamcha

Gdy dzieci znalazły się przy białych bojach, Nicolas zapytał głośno, czy gdzieś w pobliżu jest jakiś dorosły, który opiekuje się tym dzieckiem. Podeszła do nich starsza dziewczynka, jak się okazało, siostra pięciolatka. - Podziękowała mi za pomoc i odprowadziła chłopca do jego mamy - przekazał 10-latek.

Chłopiec krztusił się wodą, więc na miejsce wezwano również straż pożarną i pogotowie. - Kiedy dojechaliśmy na miejsce, chłopiec leżał w pozycji bocznej bezpiecznej, wykazywał typowe objawy związane z podtopieniem. Trzeba podkreślić, że gdyby nie ta szybka pomoc, mogłoby dojść do wielkie tragedii - mówi nam Damian Polcyn, strażak ochotnik i ratownik medyczny, który był jedną z pierwszych osób na miejscu zdarzenia.

Tuż po zdarzeniu dziecko przetransportowano do szpitala w Nowym Tomyślu. Nie udało nam się skontaktować z lecznicą. - Liczę, że ten chłopiec wyzdrowieje - dodał Nicolas.

"Gdy dostrzegł dziecko potrzebujące pomocy w rejonie czerwonej bojki, bez chwili wahania podpłynął, wyciągnął je na brzeg wtedy na pomoc przybiegły też inne osoby. Dziecko zostało przekazane matce. Z uwagi na fakt, iż pięciolatek był przytomny, ale krztusił się wodą, na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zadecydowało o przetransportowaniu dziecka do szpitala i objęciu chłopca opieką medyczną. 10-latek, dzięki swojej uważności i natychmiastowej reakcji, zapobiegł tragedii. Jego działanie było dojrzałe, odpowiedzialne i godne najwyższego uznania" - napisali o 10-latku w komunikacie policjanci z Szamotuł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chłopiec stracił grunt pod nogami, babcia próbowała go ratować. Oboje zaczęli tonąć

Chłopiec stracił grunt pod nogami, babcia próbowała go ratować. Oboje zaczęli tonąć

Trójmiasto
Bawimy się i w pewnym momencie ktoś mówi to zdanie. "Przepis na tragedię"

Bawimy się i w pewnym momencie ktoś mówi to zdanie. "Przepis na tragedię"

Polska

Nie zostawiajmy dziecka w wodzie

Kąpielisko w Zamorzu jest strzeżone przez ratowników, ale tylko do godziny 18. - Wypoczywając z dziećmi nad wodą trzeba pamiętać o jednej podstawowej zasadzie: nigdy nie zostawiamy dziecka samego w wodzie i nie spuszczamy go z oczu. Naprawdę wystarczy chwila, żeby doszło do nieszczęścia. Warto wybierać miejsca, które są strzeżone przez ratowników i korzystać ze sprzętu do asekuracji. Pamiętajmy również, że kiedy ratownicy WOPR kończą dyżur na kąpielisku, wchodzimy do wody na własną odpowiedzialność - przypomina Damian Polcyn.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: aa/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Lamcha

Udostępnij:
Czytaj także:
Stwardnienie rozsiane, zmęczenie, problemy ze wzrokiem
Stwardnienie rozsiane. Pierwsze objawy nawet 15 lat przed diagnozą?
Zuzanna Kuffel
Lokatorzy walczą ze sobą w jednym z bloków w Bydgoszczy
Konflikt lokatorów bloku i siano na klatce schodowej
Kujawsko-Pomorskie
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polskie F-16 przejdą modernizację. "Wielki kontrakt"
BIZNES
Upał na horyzoncie
Julia przyniosła nam upał. Już wkrótce aura się zmieni
METEO
nawrocki
Nawrocki rozmawiał z Trumpem i europejskimi przywódcami
Polska
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
WARSZAWA
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. Tak działa rosyjska dezinformacja
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. "Przekaz spełnia wszelkie kryteria"
Gabriela Sieczkowska
zakopane shutterstock_2312950289_1
"Orzeczenie ma charakter precedensowy". Budynki do rozbiórki
BIZNES
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło na ul. Świerzawskiej
Jechał wolno, kierowca z tyłu zaczął trąbić. Awantura i śmierć 70-latka
Poznań
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0006
"Cała masa czerwonych flag". Ekspertka o zderzeniu Victorii z systemem
Polska
Motocyklista uderzył w ciężarówkę. Nie udało się go uratować
Uderzył w ciężarówkę, motocyklista nie żyje
Łódź
Wybuch w fabryce w Quatro Barras w Brazylii
Ogromna eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych, zabici i ranni
Świat
Nigeria. Ćwiczą żołnierze sił specjalnych, 2018 rok
Drony znalazły "leśną twierdzę", w uderzeniu zabito ponad 100 osób 
Świat
Franek wrócił do domu
Znaleźli go przy śmietniku, Franek wrócił do domu
Wrocław
imageTitle
Misja igrzyska rozpoczęta. "Odbudować formę, może nie od zera, ale na nowych fundamentach"
EUROSPORT
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Propozycja nowego podatku w Polsce
BIZNES
Tajfun Podul przyniósł na Tajwan silny wiatr i opady
Zamknięto szkoły, stanęły lotniska. Podul uderzył
METEO
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
"Czy bawicie się w politykę?". Musk grozi pozwem
BIZNES
pap_20250503_0FR (1) Warszawa, 03.05.2025. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych
Manowska proponuje zwołanie "okrągłego stołu"
Polska
Potrącił pieszą
Na przejściu potrącił 84-latkę. Twierdzi, że zauważył ją w ostatniej chwili
Lublin
imageTitle
UEFA nie miała litości. Polskie kluby ukarane
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro, Marcin Sławecki, Sebastian Kaleta, Michał Woś, Marcin Warchoł
Badają "bardzo dziwne" działania z czasów PiS. Chodzi o "de facto służbę specjalną"
Polska
Lamborghini przechwycone przez londyńską policję
Dziesiątki supersamochodów przejęte na ulicach Londynu
Świat
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 15-latek uderzył głową w chodnik, znajduje się śpiączce
WARSZAWA
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Wezwał karetkę, na ratowników rzucił się z nożem
Białystok
Pożar lasu na greckiej wyspie Chios
"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"
METEO
imageTitle
"Prezes złamał obietnicę". Ustępująca selekcjonerka przerwała milczenie
EUROSPORT
ślub małżeństwo para młoda
"Makijaż zrobiłam sama", "tort to dzieło babci"
Natalia Szostak
W ogniu stanęła hulajnoga elektryczna
Pożar hulajnogi w kamienicy. Ewakuowano mieszkańców
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica