Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Tajemnica obrazu ujawniona. W muzeum przez prawie 80 lat eksponowano falsyfikat

|
Obraz od 80 lat znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu
Przez lata uznawany był za obraz Pankiewicza. Okazał się kopią
Źródło: TVN24
Mowa o rzekomym obrazie Józefa Pankiewicza "Targ na warzywa za Żelazną Bramą", który w 1948 roku zostały zakupiony do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Płótno miało pierwotnie znajdować się w zbiorach znanego kolekcjonera hrabiego Ignacego Milewskiego i przez lata było prezentowane na wystawie jako oryginał. Aż do teraz.

- Przypuszczenie, że mamy do czynienia z kopią już kilka lat temu wysnuł poznański historyk sztuki profesor Michał Haake między innymi na podstawie porównania obrazu z zachowanym zdjęciem oryginału - mówi Agnieszka Rękawek, konserwatorka z Muzeum Narodowego w Poznaniu - My powiedzieliśmy "sprawdzam" i poddaliśmy obraz wnikliwej analizie połączonej z konserwacją, która zajęła mi łącznie setki godzin prac, bowiem obraz był w bardzo złym stanie - wyjaśnia Rękawek. 

Obrazowi brakowało precyzji właściwej ręce mistrza. Brakowało też czegoś jeszcze. Charakterystycznego "błękitnego sosu". O niebieskawej aurze obrazu rozpisywał się w 1891 roku Stanisław Witkiewicz, ojciec Witkacego, który oryginał widział w Zachęcie. Tymczasem na płótnie eksponowanym w Poznaniu tego kontrastu między zimnym tłem, a ciepłymi plamami różnokolorowych warzyw niespecjalnie widać. Ale nie to było kluczowe.

Obrazowi brakowało precyzji właściwej ręce mistrza
Obrazowi brakowało precyzji właściwej ręce mistrza
Źródło: TVN24

Sygnatura mówi (prawie) wszystko

Obraz namalowano zapewne w dobrej wierze, jako wprawę malarską, ale później ktoś z kopii zrobił falsyfikat. Stało się to za sprawą domalowania sygnatury Pankiewicza. Analiza stratygrafi obrazu, czyli jego warstw, dowodzi że podpis malarza dodano nieco później, zapewne po to aby niewinną kopię zamienić w "oryginał" i dobrze sprzedać. Kluczowe dla wydania werdyktu okazało się coś innego.

Obraz poddano konserwacji
Obraz poddano konserwacji
Źródło: TVN24

- Na zaprawie ujawniliśmy szkic wykonany wyraźnym konturem wokół prawie każdego elementu - mówi Agnieszka Rękawek - Przypomina on kalkę olejną, czyli technikę często wykorzystywaną przez kopistów. Jest to styl rysunku, którym Pankiewicz na innych obrazach się nie posługiwał - wyjaśnia konserwatorka.

Kto zatem wykonał kopię? Zapewne utalentowany malarz, bo chociaż obraz wzbudzał pewne wątpliwości, to jednak przez lata wisiał spokojnie na muzealnej ścianie. Kto wie, czy nie był to któryś z uczniów Józefa Pankiewicza, których malarz miał wielu.

Ojciec kolorystów

Wybierz dowolny "-izm", a będzie on pasować do Pankiewicza - śmieją się historycy sztuki. Pochodzący z Lublina malarz swoją twórczość rozwijał w Warszawie, Krakowie, Paryżu i Madrycie. Z biegiem lat zmieniał swój styl i do jego twórczości z różnych okresów pasują takie określenia jak realizm, symbolizm, impresjonizm czy koloryzm.

Obraz od 80 lat znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu
Obraz od 80 lat znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu
Źródło: Zbigniew Twardowski

- Z pewnością Józef Pankiewicz był jednym z koryfeuszy polskiego malarstwa przełomu XIX i XX wieku - mówi dr Arkadiusz Krawczyk z Muzeum Narodowego - To na nim wzorowali się polscy kapiści (młodzi malarze tworzący pod wpływem francuskich postimpresjonistów - dopr. red.), będący w większości jego uczniami. To również jego obraz pod tytułem "Targ na kwiaty przed kościołem La Medeleine" uznawany jest za jeden z pierwszych polskich obrazów impresjonistycznych - wyjaśnia historyk sztuki.

Obrazy Pankiewicza z okresu warszawskiego w bardzo ciekawy sposób budują napięcie pomiędzy witalnością użytych kolorów i ekspresyjnym oświetleniem, a jednocześnie realistycznym podejściem do prezentowanego życia biednych handlarzy i przekupniów.

Obraz przez lata wisiał na muzealnej ścianie
Obraz przez lata wisiał na muzealnej ścianie
Źródło: TVN24

Nie ma tego złego

Ktoś mógłby uznać, że rezultat naukowych analiz przyjęto w muzeum z rozczarowaniem. Cóż, zawsze lepiej mieć Pankiewicz niż nie mieć. Ale w końcu misją muzealników jest szerzenie wiedzy o sztuce, a historia falsyfikatu stanowi do tego doskonały pretekst. Na otwartej dzisiaj czasowej wystawie pod znamiennym tytułem "Ulec złudzeniu", można prześledzić kolejne fazy prac konserwatorów oraz historyków sztuki i przyglądać się procesowi, który doprowadził do finalnego werdyktu. To takie artystyczne "Kryminalne zagadki Las Vegas" - śmieją się kuratorzy i dodają, że przed nimi jeszcze sporo wyzwań.

Nie udało się dotąd ustalić kto jest autorem kopii
Nie udało się dotąd ustalić kto jest autorem kopii
Źródło: TVN24

- Wciąż otwartą kwestią pozostaje to, kto na jakimś etapie dodał sygnaturę - mówi Agnieszka Rękawek - Wciąż nie wiemy kto jest autorem kopii, no i nie znamy odpowiedzi na kluczowe pytanie, gdzie jest oryginał? Ostatnio odkryto w Meksyku obraz Pankiewicza przedstawiający kramik ubogiej Żydówki na rynku Starego Miasta, który przez wiele lat uchodził za zaginiony. Wszystko zatem przed nami - przekonuje konserwatorka.

Wystawę "Ulec złudzeniu" będzie można oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu do 7 grudnia. Warto też wybrać się tam aby zobaczyć już jak najbardziej oryginalne prace prekursora polskiego koloryzmu, w tym słynny "Targ na kwiaty przed kościołem La Medeleine". 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Aleksander Przybylski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Zbigniew Twardowski

Udostępnij:
TAGI:
Dzieła sztukiMinisterstwo Kultury
Aleksander Przybylski
Aleksander Przybylski
Czytaj także:
Irina Vlah
Prorosyjska polityk z zakazem wjazdu na teren Polski
Polska
sinciang chiny shutterstock_2613822203
"Dziki Zachód" Chin. Xi wzywa by zrobić wszystko dla utrzymania stabilności
Świat
Budynek wynajęła policja
Uczelnia znika. Szkolić się tu będą policjanci
Poznań
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: po zakończeniu wojny nie wystartuję w wyborach
Świat
Zdjęcia "kobiety w różu" udostępnione przez Interpol
Jej ciało porzucono przy drodze. Po 20 latach rozwiązano zagadkę "kobiety w różu"
Świat
49 min
pc
Absolutnie niczego nie żałuję
Czarno na białym
Staniszewo
10-latek na rowerze wjechał pod samochód. Nie przeżył
Trójmiasto
Drzewo spadło na kilka samochodów w Jaworznie
Wiatr w Polsce. Uszkodzony dach i zniszczone samochody
METEO
Donald Tusk
Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza
BIZNES
imageTitle
Rośnie presja na drużynę z Izraela. Sponsorzy postawili ultimatum
EUROSPORT
shutterstock_2230681023
Szczepienia przeciw HPV. Do celu jeszcze daleko
Zdrowie
Kontyngent Włoskich Sił Powietrznych z dwoma myśliwcami F-35A rozpoczął misję w bazie lotnictwa taktycznego w Malborku
Szef włoskiego MON o rosyjskich prowokacjach. "Wymagają reakcji"
Świat
shutterstock_2554919943
Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"
BIZNES
Zuza Beine
Nie żyje 14-letnia Zuza. Dzień przed śmiercią opublikowała wpis
Ewa Żebrowska
Policja rozbiła cztery nielegalne lokale, zabezpieczyła 16 automatów
Uderzenie w nielegalny hazard. W rękach policji 16 automatów
Wrocław
Przebudowa Grzybowskiej
Rozpoczyna się cywilizowanie Grzybowskiej
WARSZAWA
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Zamieścił film o "minucie ciszy dla Charliego Kirka", już nie jest wiceprzewodniczącym rady miasta
Poznań
Wołodymyr Zełenski
Zełenski ma radę dla kremlowskich urzędników. "Sprawdźcie, gdzie są schrony"
Świat
Polska z jednym medalem mistrzostw świata Tokio 2025
Dlaczego świat nam odjechał?
Rafał Kazimierczak
Pacjent zaatakował psychiatrę w gabinecie lekarskim
Liczba zgonów z tego powodu wzrośnie o prawie 75 procent
Zdrowie
Audi pędziło 168 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Piraci drogowi na policyjnym nagraniu. Zostali surowo ukarani
Wrocław
Bundeswehr
Historyczna misja Japonii. Myśliwce u wybrzeży Bałtyku
Świat
Toruń. O krok od tragedii na przejściu dla pieszych
O krok od tragedii na przejściu dla pieszych. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Będą testy płci dla skoczkiń, narciarek i snowboardzistek
EUROSPORT
Taylor Swift
45-latek ma zakaz zbliżania się do Taylor Swift
Kultura i styl
Rzeka Ganges
Ganges wysycha w zastraszającym tempie
METEO
Lotnisko w Aalborg w Danii
Incydenty z dronami w pobliżu lotnisk. Szef duńskiego MON: to atak hybrydowy
Świat
Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa
BIZNES
Audi potrąciło pieszą, przeleciało nad innym samochodem i uderzyło w słup
Zjechała, odbiła się od donic i "przeleciała" nad autem
Wrocław
imageTitle
Rooney szczerze o alkoholu. "Gdyby nie żona, już bym nie żył"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica