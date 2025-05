Zakład o frekwencję. Przegrani obejrzą mecz w szalikach rywala

"Nie będę mówił, że proponujemy ustawkę" Źródło: TVN24

- Nie będę mówił, że proponujemy ustawkę z kolegami z Poznania, którzy kibicują Lechowi Poznań, ale proponujemy uczciwą rywalizację. Rywalizację na frekwencję. Wczoraj słyszeliśmy o tym, że Zagłębie rywalizuje ze Śląskiem, czyli Katowice z Sosnowcem. My chcemy zaproponować rywalizację między Szczecinem a Poznaniem - mówił Mateusz Gieryga, radny ze Szczecina.

Poznaniacy rękawicę podjęli. - Propozycja jest taka, że radni z tego miasta, które przegra, czyli będzie miało niższą frekwencję od drugiego miasta, muszą się zjawić na stadionie klubu zwycięskiego miasta w szaliku gospodarzy - wyjaśnia Andrzej Prendke, radny z Poznania.

Dotychczas górą był Poznań

Przeszłość pokazuje, że to poznaniacy mają większą szansę na wygraną, co przyznaje szczecińska radna Zuzanna Jeleniewska.

- Prawda jest taka, że niestety frekwencyjnie Poznań do tej pory nas wyprzedzał. W wyborach parlamentarnych było 81 procent frekwencji w Poznaniu, a w Szczecinie 71. W pierwszej turze wyborów prezydenckich niemal 75 procent w Poznaniu, a u nas było 69. Nawet w samorządowych wyborach różnica była minimalna, ale wystarczyła, żeby Poznań był o krok przed nami. Mamy jednak okazję, by to odwrócić - mówiła.

Poznańska radna Magdalena Antolczyk liczy, że dobra passa stolicy Wielkopolski się utrzyma.

- Liczymy na to, że to radni ze Szczecina przyjadą do Poznania, a my serdecznie ich powitamy. Liczymy też na to, że Poznań będzie miał najwyższą albo jedną z najwyższych frekwencji w Polsce. Liczymy na was poznaniacy - apeluje.

Na zupełnie inny wynik liczą szczecińscy radni. - Mamy nadzieję, że nasi koledzy Pyry przyjadą do nas i w barwach Paprykarza będą mogli oglądać zwycięski mecz Pogoni Szczecin - mówi Gieryga.

- Nasza tutaj szczecińska lokalna miłość do Pogoni Szczecin jest na tyle mocna, że przez najbliższe dni, które zostały do wyborów, zrobimy wszystko, aby pobudzić tą frekwencję w Szczecinie. Zaprosimy rodziny, znajomych do tego, by wzięli udział w wyborach i oddali swój głos, a tym samym też pomogli nam - deklaruje Stanisław Kaup, radny ze Szczecina.

