Do zdarzenia doszło w okolicy Piły

Około godziny 10 służby otrzymały zgłoszenie, z którego wynikało, że na drodze krajowej nr 10 doszło do zdarzenia drogowego. Młodszy aspirant Wojciech Zeszot, rzecznik policji w Pile potwierdza, że zderzyły się trzy pojazdy: cysterna, autokar z uczniami i auto osobowe.

- Sytuacja wyglądała tak, że autobus wycieczkowy, którym podróżowało kilkudziesięciu licealistów najechał na tył cysterny przewożącej 17 ton gazu ziemnego. Z kolei na tył autobusu najechało auto osobowe - powiedział tvn24.pl mł. kpt. Mateusz Kentzer z biura prasowego pilskiej straży pożarnej.

Cysterna pojedzie dalej

Autokarem podróżowało 41 uczniów oraz opiekunowie. Zespół Ratownictwa Medycznego udzielił pomocy siedmiu osobom, ale jak mówią strażacy, szczęśliwie nikomu nie stało się nic poważnego.

Na miejscu prace służb dobiegają końca. - Zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Oczekujemy jeszcze na przyjazd autokaru zastępczego, który zawiezie uczniów do szkoły. Cysterna nie uległa zniszczeniu, ładunek również pozostaje szczelny, więc będzie mógł ruszyć w dalszą drogę. Uszkodzenia auta osobowego są niewielkie - dodał Kentzer.

Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia na odcinku Wałcz – Piła mogą potrwać kilka godzin.