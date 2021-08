Jednego dnia miał zaatakować dwie kobiety. Przed sądem odpowie za gwałt

Do sądu w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) trafił akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu Patrykowi K. Według śledczych mężczyzna najpierw próbował zgwałcić 16-latkę, a później - jeszcze tego samego dnia - przy cmentarzu w Skokach zgwałcił 33-latkę.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu poinformowała o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Wągrowcu aktu oskarżenia przeciwko 26-letniemu Patrykowi K.

16-latka zdołała się obronić, 33-latka została zgwałcona

Do zarzucanych oskarżonemu przestępstw doszło w lutym tego roku w Skokach. Oskarżony miał zaatakować dwie przygodnie spotkane kobiety w wieku 16 i 33 lat. "Pierwszej z jego ofiar - małoletniej pokrzywdzonej - udało się zbiec dzięki zachowaniu obronnemu oraz reakcji przypadkowego świadka zdarzenia. Druga z pokrzywdzonych - trenująca tego dnia biegi - została poprzez stosowanie wobec niej przemocy i gróźb bezprawnych doprowadzona do obcowania płciowego" - podała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Najpierw się przyznał, potem wycofał

Oskarżony początkowo przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu przestępstw. Podczas ostatniego z przesłuchań - jak informuje prokuratura - nie przyznał się do zarzutu zgwałcenia. Patryk K. od chwili zatrzymania przebywa w areszcie. W przeszłości był karany za przestępstwo uchylania się od alimentów. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.