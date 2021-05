Pędził ponad 100 kilometrów na godzinę, nie chciał się zatrzymać. Pościg za 19-latkiem

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 15. To wtedy w miejscowości Biskupice Ołoboczne (woj. wielkopolskie) policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę, który znacznie przekroczył prędkość. - Mężczyzna jechał ponad 100 kilometrów na godzinę. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Wówczas policjanci podjęli za nim pościg - poinformowała Małgorzata Michaś z policji w Ostrowie Wielkopolskim.