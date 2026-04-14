Siekiera, Ruch Obrony Granic i hejt. Radni mówią dość i rezygnują z mandatów
Kluczowe fakty:
- Konflikt trwał od wielu miesięcy. Mniejszościowa grupa skupiona wokół związanej z prawicowymi mediami radnej Aleksandry Fedorskiej regularnie sabotowała prace rady osiedla tłumacząc się chęcią kontrolowania "na co dokładnie wydatkowane są publiczne pieniądze"
- Lider radnych, którzy zrezygnowali, Tomasz Dworek wymienia systemowe zastraszanie i hejt poprzez publikowanie zmanipulowanych materiałów (także poprzez fejkowe profile), które miały uderzać nie tylko w pracę społeczną radnych, ale też miały mieć charakter "brutalnie ingerujących w życie prywatne i rodzinne".
- - Tą grupę radnych nie za bardzo interesowała ich działalność na rzecz wszystkich mieszkańców. Oni zakłócali sesje, wychodzili z sali, żeby nie było kworum - wylicza inny były już radny Maciej Męczyński.
O rozwiązaniu Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu poinformował we wtorek Sekretarz Miasta Poznania Stanisław Tamm, który jednocześnie pełni funkcję komisarza wyborczego wyborów do rad osiedli.