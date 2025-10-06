Ciała dwóch osób nad rzeką. "Nie miały żadnych obrażeń"

Ciała 57-letniej kobiety i mężczyzny w tym samym wieku znalazł nad rzeką przypadkowy spacerowicz.
- Oględziny nie wykazały, żeby miały jakiekolwiek obrażenia. Na miejscu pracowali policjanci, technicy policyjni, lekarz medycyny sądowej i prokurator - wylicza podkom. Leśnik i zaznacza, że ciała zmarłych zostaną poddane sądowo-lekarskiej sekcji.
- Liczymy, że dzięki temu uda nam się ustalić przyczynę zgonu - dodaje policjantka.
Znajomi
Od policjantki dowiadujemy się, że mężczyzna i kobieta byli znajomymi.
- Obecnie zbyt mało wiemy o zdarzeniu, żeby uznać jedną, konkretną wersję za najbardziej prawdopodobną. Musimy poczekać na bardziej szczegółowe ustalenia - ucina podkom. Leśnik.
Autorka/Autor: bż/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Google Street View