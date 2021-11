Będą rogale świętomarcińskie, nie będzie korowodu. Obchody 11 listopada w Poznaniu

Barwny korowód na Św. Marcinie (materiał z 2016 r.) 11.11 | 11 listopada poznaniacy mają dwa powody do świętowania. Pierwszy to, rzecz jasna, Święto Niepodległości, drugi natomiast to urodziny ulicy Św. Marcin. Na obchodach, jak co roku, nie mogło zabraknąć kolorowego korowodu. Kuglarzom, szczudlarzom, rycerzom, czy drużyni futbolu amerykańskiego przewodził na białym koniu Święty Marcin, który po dotarciu przed Zamek otrzymał od prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka klucze do bram miasta. TVN24 Poznań