Kluczowe fakty:

Bolączki miasta znał jak mało kto, bo w poprzednim zawodowym wcieleniu pracował w nim jako dziennikarz. - Nie do zastąpienia - wspomina jego były redakcyjny szef.

Wybory wygrał w cuglach, w pierwszej turze. Na dodatek do 15-osobowej rady wprowadził dwunastu radnych. A pozostała trójka niespecjalnie czuje się nawet opozycją.

Po półtora roku rządzenia Krzysztof Sobkowski pokazuje, jak można zmieniać prowincjonalne, powiatowe miasto i wykorzystywać jego atuty. Póki co się nie potknął.