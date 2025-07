Przewrócili się i uderzyli w barierę, motocyklista w ciężkim stanie trafił do szpitala

Wypadek motocyklisty na S11 w okolicach Baranowa Źródło: OSP Baranów

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę na trasie S11 w pobliżu zjazdu Baranów w powiecie kępińskim (woj. wielkopolskie). - Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący motocyklem 28-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego doszło do przewrócenia się pojazdu i uderzenia w bariery energochłonne - przekazała mł. asp. Anita Wylęga, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

28-latkowi towarzyszyła kobieta. Poszkodowaną przetransportowano do szpitala w Kępnie.

Motocyklistę, który był w ciężkim stanie, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało go do szpitala w Kaliszu.

W wypadku najbardziej ucierpiał 28-letni motocyklista Źródło: OSP Baranów

To sportowiec z Ostrzeszowa

Kilka godzin po wypadku Kick Boxing Club w Ostrzeszowie poinformował, że poszkodowany w wypadku mężczyzna to ich zawodnik. Pojawiły się apele o oddawanie krwi.

- Ze względu na rozległe obrażenia wewnętrzne oraz skomplikowane złamania jednej z kończyn pacjent stracił dużo krwi. Obecnie jest po operacji i regularnie jest mu przetaczana krew. Nie ma obaw, że jej zabraknie dla tego pacjenta. Natomiast zawsze wspieramy apele o oddawanie krwi tak po prostu. Zwłaszcza w tym wakacyjnym czasie, gdy wypadków jest dużo i zapasy szybko się kończą - powiedział Paweł Gawroński, rzecznik szpitala w Kaliszu.

Wypadek motocyklisty na trasie S11 Źródło: OSP Baranów

Okoliczności wypadku są wyjaśniane. Dochodzenie prowadzą kępińscy policjanci pod nadzorem prokuratora.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo