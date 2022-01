Przemysław. Mężczyzna zginął w wybuchu pieca. Siła eksplozji uszkodziła ściany budynku

czytaj dalej

We Francji zanotowano w ciągu ostatniej doby 464 769 zakażeń koronawirusem – poinformowała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). To największa oficjalna dobowa liczba infekcji w tym kraju od początku pandemii COVID-19. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła we Francji do 127 638.